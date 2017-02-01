欧股结束三连跌收高 因企业业绩稳固和宏观数据强劲

路透米兰/伦敦2月1日 - 欧洲股市周三终结了三连跌走势上涨，受矿业股和工业股上涨提振，此前企业发布稳固业绩，且中国和欧洲公布的数据强劲。

泛欧STOXX指数收高0.8%，周二触及一周低位。德国DAX指数.GDAXI指数和法国CAC指数.FCHI指数分别上涨约1.1%和1%。英股富时100指数.FTSE收高0.12%。

“欧盟各国股市今日全线走强，因有一波好于预期的业绩发布，以及中国制造业数据好于预期，”Market Securities首席欧洲策略师Stephane Ekolo称。

矿业股.SXPP涨幅最大，上涨1.6%，此前发布的数据显示，1月中国制造业活动小幅扩张，好于预期。中国是最大的金属消费国。

汽车制造商沃尔沃(VOLVb.ST)股价涨幅靠前，上涨4.7%，此前公司公司发布的业绩明显好于预期，核心获利达到56.6亿瑞典克朗，公司还提高了对欧洲卡车市场的预估。

德国工业集团西门子(SIEGn.DE)急升5.6%，股价达到2000年9月以来最高，此前公司发布会计年度第一季工业业务获利跳升，公司还上调了财测。

受制造业数据提振，欧洲工业股全面上涨。(完)