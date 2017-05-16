欧股受业绩拖累微幅收低 但沃达丰财测提振电信股

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透伦敦5月16日 - 欧洲股市周二微幅收低，因令人失望的业绩打压银行股和制药股，但沃达丰(VOD.L)财测喜人，扶助英股富时100指数.FTSE创纪录新高。
德股DAX指数.GDAXI盘中也创新高，之后扭转涨势，微幅收低0.02%，泛欧STOXX 600指数也微幅收低0.02%，法股CAC指数.FCHI收低0.21%。
不过，英股富时100指数.FTSE大涨0.91%，受沃达丰劲升近4%提振，因投资人未受该公司截至3月年度净亏损61亿欧元影响，反而关注其对当前年度盈利增长的预估。
Jefferies分析师强调，沃达丰强劲的削减成本措施支持其对增加派息指引的信心。
沃达丰提振欧洲电信股，今年迄今欧洲电信股仅升4.8%，落后于泛欧STOXX 600指数同期9.6%的升幅，仍为表现最差的板块之一。
欧洲企业季报迄今表现强劲。根据汤森路透I/B/E/S，76%的企业公布了业绩，66%的业绩好于预期，欧洲企业第一季盈利成长约20%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。