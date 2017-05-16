欧股受业绩拖累微幅收低 但沃达丰财测提振电信股

德股DAX指数.GDAXI盘中也创新高，之后扭转涨势，微幅收低0.02%，泛欧STOXX 600指数也微幅收低0.02%，法股CAC指数.FCHI收低0.21%。

不过，英股富时100指数.FTSE大涨0.91%，受沃达丰劲升近4%提振，因投资人未受该公司截至3月年度净亏损61亿欧元影响，反而关注其对当前年度盈利增长的预估。

Jefferies分析师强调，沃达丰强劲的削减成本措施支持其对增加派息指引的信心。

沃达丰提振欧洲电信股，今年迄今欧洲电信股仅升4.8%，落后于泛欧STOXX 600指数同期9.6%的升幅，仍为表现最差的板块之一。

欧洲企业季报迄今表现强劲。根据汤森路透I/B/E/S，76%的企业公布了业绩，66%的业绩好于预期，欧洲企业第一季盈利成长约20%。(完)