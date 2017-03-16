版本:
中国
国际财经 | 2017年 3月 16日 星期四 08:48 BJT

欧股收在两周高位 受资源股和油股升势带动

路透伦敦3月15日 - 欧洲股市周三收在两周最高收盘水准，受基本资源和油股带动，法国航空座椅生产商Zodiac发布盈警后股价暴跌。

泛欧STOXX 600指数收高0.4%，市场关注荷兰大选和美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。

美国公布周度原油库存意外减少后，油价反弹，带动基本资源股.SXPP上扬1.7%，欧洲石油股.SXEP升1.2%。

在预计美国将加息前，银行股.SX7P也涨0.9%，给市场升势助力。

Zodiac (ZODC.PA)暴跌16.26%，该公司预计全球运营获利下滑10%，之前预估为增长10-20%。

德股DAX指数.GDAXI微升0.18%。英国富时100指数.FTSE小涨0.15%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.23%。(完) 　

(编译 李军; 审校 利棣儿)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐