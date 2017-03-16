欧股收在两周高位 受资源股和油股升势带动

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月15日 - 欧洲股市周三收在两周最高收盘水准，受基本资源和油股带动，法国航空座椅生产商Zodiac发布盈警后股价暴跌。
泛欧STOXX 600指数收高0.4%，市场关注荷兰大选和美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。
美国公布周度原油库存意外减少后，油价反弹，带动基本资源股.SXPP上扬1.7%，欧洲石油股.SXEP升1.2%。
在预计美国将加息前，银行股.SX7P也涨0.9%，给市场升势助力。
Zodiac (ZODC.PA)暴跌16.26%，该公司预计全球运营获利下滑10%，之前预估为增长10-20%。
德股DAX指数.GDAXI微升0.18%。英国富时100指数.FTSE小涨0.15%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.23%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。