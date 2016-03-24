欧股大幅收挫连跌第四日 受累于商品股和服饰零售商Next走低

路透伦敦3月24日 - 欧洲股市周四连跌第四日，受累于主要矿业和能源股走低，时尚零售商Next (NXT.L)重挫也拖累大盘。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.5%，报1,317.16点。今日为本周的最后一个交易日，周五将因耶稣受难日假期休市，市场交投较为清淡。该指数连续第二周收跌。

美元走强，因圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国距离再次升息‘可能不远了’。

不过，这影响欧洲矿业股表现，因为美元走强使持有其他货币的投资人购买金属的成本增加。

英美资源集团(AAL.L)、嘉能可(GLEN.L)和力拓(RIO.L)均走低，STOXX Europe 600基本资源股指数.SXPP下跌1.6%。

STOXX Europe 600油气股指数.SXEP也回落1.3%，受累于皇家壳牌(RDSa.L)、道达尔(TOTF.PA)和BP(BP.L)下跌，因油价走低。

“感恩节长周末前，股市基调更加谨慎，在部分联储官员发表鹰派讲话后，美元走强，重压商品价格，”Accendo Markets的研究部主管Mike van Dulken表示。

“拖累油价下跌的另一个原因是美国原油库存不断增加，加重全球供应过剩的忧虑。”

英国服饰零售商Next重挫15%，尽管年度获利增长5%，但该公司谨慎表示，2016年可能是2008年以来最艰难的一年，该公司预计经济环境将更加艰难。

英股富时100指数.FTSE收跌1.49%，至6,106.48点，法股CAC指数.FCHI跌2.13%，报4,329.68点，德国DAX指数.GDAXI回落1.71%，至9,851.35点。(完)