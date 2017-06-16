欧股收低 受零售股和基本资源股拖累

路透伦敦6月15日 - 欧洲股市周四收低，因油价下挫打压基本资源股，而在H&M (HMb.ST)公布的业绩不及预期，且英国数据显示消费者感到通胀上升带来的冲击后，零售股走软。

油价在六周低点附近徘徊，因对石油输出国组织(OPEC)减产能力的疑虑加重，这打压全球股市，使得投资人对景气类股的韧性担忧加重。

泛欧STOXX 600指数跌至4月24日来来最低，之后缩减了一些跌幅，收低0.4%。欧元区股指.STOXXE和绩优股指数.STOXX50E跌0.6%。

基本资源股.SXPP下挫1.7%，能源股.SXEP跌0.6%。

“数据显示供需失衡拖累商品价格，”摩根大通资产管理全球市场策略师David Stubbs表示。

“OPEC无法控制全球产量，卡塔尔的局势显示OPEC也不是非常团结。”他还指出。

大型券商近期正将资金由景气类股转投防御类股，因欧洲数据强劲的动能减弱，带动对经济成长最为敏感的类股的诱因不再。

零售股也承受巨大压力。

欧洲零售股指数重挫2.2%，为跌幅最大的板块，英国中型股指数遭遇今年最大单日跌幅，因投资人对英国消费者支出的韧性愈发不安。

英国公布的5月零售销售降幅大于预期，进一步显示通胀正压制消费者支出。

英股富时指数.FTSE收低0.74%，德股DAX指数.GDAXI收挫0.89% 法股CAC-40指数.FCHI收低0.5%。(完)