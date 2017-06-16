欧股收低 受零售股和基本资源股拖累

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦6月15日 - 欧洲股市周四收低，因油价下挫打压基本资源股，而在H&M (HMb.ST)公布的业绩不及预期，且英国数据显示消费者感到通胀上升带来的冲击后，零售股走软。
油价在六周低点附近徘徊，因对石油输出国组织(OPEC)减产能力的疑虑加重，这打压全球股市，使得投资人对景气类股的韧性担忧加重。
泛欧STOXX 600指数跌至4月24日来来最低，之后缩减了一些跌幅，收低0.4%。欧元区股指.STOXXE和绩优股指数.STOXX50E跌0.6%。
基本资源股.SXPP下挫1.7%，能源股.SXEP跌0.6%。
“数据显示供需失衡拖累商品价格，”摩根大通资产管理全球市场策略师David Stubbs表示。
“OPEC无法控制全球产量，卡塔尔的局势显示OPEC也不是非常团结。”他还指出。
大型券商近期正将资金由景气类股转投防御类股，因欧洲数据强劲的动能减弱，带动对经济成长最为敏感的类股的诱因不再。
零售股也承受巨大压力。
欧洲零售股指数重挫2.2%，为跌幅最大的板块，英国中型股指数遭遇今年最大单日跌幅，因投资人对英国消费者支出的韧性愈发不安。
英国公布的5月零售销售降幅大于预期，进一步显示通胀正压制消费者支出。
英股富时指数.FTSE收低0.74%，德股DAX指数.GDAXI收挫0.89% 法股CAC-40指数.FCHI收低0.5%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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