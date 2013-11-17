欧洲股市周五升至约五年高位

* FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，Euro STOXX 50指数基本持平

* 美联储主席提名人叶伦的讲话缓和市场对QE的忧虑

* Vivendi公布第三季业绩后股价上涨

路透伦敦11月15日 -全球主要央行可能将进一步放宽政策的前景周五带动欧洲股市升至约五年高位，且法国媒体和电信集团Vivendi(VIV.PA)业绩优于预期，提振媒体类股攀升。

Vivendi股价上涨3%，为升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，且公司股价势将进一步上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.3%，报1,297.85点，进一步接近11月7日触及1,316.42点的五年高位。该指数也录得第六周上涨，尽管本周升幅是六周来最小。

全球发达国家的宽松货币政策支撑欧洲股市，自本年初以来，Euro STOXX50指数.STOXX50e攀升17%，FTSEurofirst 300指数上涨14%。

美联储主席提名人叶伦周四维护美联储每月850亿美元购债计划，引发投资人买入诸如股市等较高风险资产。

汤森路透StarMine提供的数据显示，迄今公布业绩的泛欧洲pan-European STOXX600指数成份股企业中，49%的公司获利逊于预期，大约三分之二的公司营收低于预期。

意大利股市.FTMIB下挫，且意大利公债收益率小幅上升，交易商表示，归因于获利了结，此前欧盟警告称，意大利明年的预算草案可能违反欧盟的规定，使意大利债台高筑的问题再度成为关注焦点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E基本持平在3,054.53点。

英国富时100指数.FTSE收高0.41%，至6,693.44点，德国DAX指数.GDAXI升0.21%，报9,168.69点；法国CAC-40指数.FCHI涨0.19%，报4,292.23点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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