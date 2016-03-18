欧股上涨 因汽车股受欧元下跌提振上扬

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透米兰3月18日 - 欧洲股市周五收盘上涨，因出口型汽车股受欧元下跌提振上扬，石油类股在油价下挫后下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘上涨0.2%，但在连续四周上涨后本周下跌。
该指数本周下跌0.3%，今年年初至今累积下跌约7%，因全球市场受累于中国带动全球经济放缓的忧虑。
“欧元下跌给股市带来一些支撑，”ActivTrades分析师Carlo Alberto de Casa称。
欧洲汽车股指数.SXAP上涨1.1%，菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)攀升2.7%， 标致(PEUP.PA)上涨1%。
意大利银行Banco Popolare BAPO.MI也上涨，此前欧洲央行制定了批准其与Banca Popolare di Milano PMII.MI合并计划的条件。
但能源股.SXEP下跌，因油价今日下跌，但本周油价将录得连续第四周上涨。
英股富时100指数.FTSE收跌0.19%，至6,189.64点，法股CAC指数.FCHI上涨0.44%，报4,462.51点，德国DAX指数.GDAXI上涨0.59%，至9,950.80点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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