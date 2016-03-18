欧股上涨 因汽车股受欧元下跌提振上扬

路透米兰3月18日 - 欧洲股市周五收盘上涨，因出口型汽车股受欧元下跌提振上扬，石油类股在油价下挫后下滑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘上涨0.2%，但在连续四周上涨后本周下跌。

该指数本周下跌0.3%，今年年初至今累积下跌约7%，因全球市场受累于中国带动全球经济放缓的忧虑。

“欧元下跌给股市带来一些支撑，”ActivTrades分析师Carlo Alberto de Casa称。

欧洲汽车股指数.SXAP上涨1.1%，菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)攀升2.7%， 标致(PEUP.PA)上涨1%。

意大利银行Banco Popolare BAPO.MI也上涨，此前欧洲央行制定了批准其与Banca Popolare di Milano PMII.MI合并计划的条件。

但能源股.SXEP下跌，因油价今日下跌，但本周油价将录得连续第四周上涨。

英股富时100指数.FTSE收跌0.19%，至6,189.64点，法股CAC指数.FCHI上涨0.44%，报4,462.51点，德国DAX指数.GDAXI上涨0.59%，至9,950.80点。(完)