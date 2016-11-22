欧股小幅收高 受基本资源类股上涨支撑

路透伦敦11月22日 - 欧洲股市周二小幅收高，受矿业股大涨逾3%支撑，特朗普当选美国总统或提振全球通胀的预期带动的交易持续。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，盘中升至11月10日来最高，昨日该指数收高0.25%。

周一美股三大股指均刷新收盘纪录高位。小盘股也上涨，推升Russell 2000指数也创纪录收盘新高，这是1999年12月31日以来首次四大股指一起创下纪录新高。周二美股开盘再创新高，但之后缩减涨幅。

欧洲基本资源股指数.SXPP劲升3.4%，为表现最好的板块，此前铜铝等主要工业金属价格上涨。欧洲基本资源股指数较1月低点已经翻番。

“我非常看好矿业股和银行股，建议‘增持’这两个类股。市场焦点已经转至预计美国将增加基建和国防支出。”意大利裕信银行(UniCredit)策略师Christian Stocker表示。

英美资源集团(AAL.L)、必和必拓(BLT.L)、安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)和嘉能可(GLEN.L)升幅介乎3-7.6%。

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P升1%，为涨幅第三大的类股。

英股富时100指数.FTSE收高0.62%，法股CAC指数.FCHI收升0.41%，德股DAX指数.GDAXI收高0.27%。(完)