欧洲股市上扬 因油股和意大利银行股反弹

路透伦敦/米兰4月8日 - 欧洲股市周五反弹，因意大利银行股大涨，且能源股走强，但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数势将连跌第四周。

STOXX油气股指数.SXEP升3.5%，领涨各板块，因美国和德国公布的经济数据令人鼓舞，扶助油价反弹。对全球供应过剩情况可能要结束的希望对油价也有帮助。

BP (BP.L), 道达尔(TOTF.PA)和Eni (ENI.MI)升幅介乎3.3-4.3%。

意大利银行股大涨，意大利裕信银行(CRDI.MI)激升9.7%，为涨幅最大的泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数成份股，因投资人希望政府很快会提出组建基金，购买受困银行坏账和填补资金缺口的计划。

意大利指标FTSE MIB指数.FTMIB大涨4.1%，BMPS (BMPS.MI), Banco Popolare BAPO.MI和UBI Banca(UBI.MI)升幅介乎7.9-10.9%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.2%，周四该指数下滑0.8%，跌至一个月低点。今年迄今，该指数仍下挫近10%，势将创四周连跌。

英股富时100指数.FTSE收高1.1%，至6,204.41点，法股CAC指数.FCHI涨1.35%，报4,303.12点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.96%，至9,622.26点。(完)