欧洲股市周五下跌 因美联储决定带动的涨势减退

* 阿迪达斯(Adidas)发出盈利警告，股价下跌

路透伦敦9月20日 - 欧洲股市周五下跌，回吐美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决定公布后录得的部份涨幅，但本周上升，连涨第三周。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,262.61点，上日触及2008年中来最高水平。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.3%。德国DAX指数.GDAXI下跌0.21%，报8,675.73点。

德国运动服制造商阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)重挫3%，此前公司对2013年获利发出警告。

股市周五下跌，此前美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。