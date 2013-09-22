欧洲股市周五下跌 因美联储决定带动的涨势减退

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%
* 阿迪达斯(Adidas)发出盈利警告，股价下跌
路透伦敦9月20日 - 欧洲股市周五下跌，回吐美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决定公布后录得的部份涨幅，但本周上升，连涨第三周。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,262.61点，上日触及2008年中来最高水平。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.3%。德国DAX指数.GDAXI下跌0.21%，报8,675.73点。
德国运动服制造商阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)重挫3%，此前公司对2013年获利发出警告。
股市周五下跌，此前美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。
英国富时100指数.FTSE收低0.44%，至6,596.43点；法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.06%，报4,203.66点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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