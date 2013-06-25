欧洲股市从七个月低点反弹收高 中美央行官员讲话安抚投资人

* FTSEurofirst 300指数升1.5%，报1,130.37点

* 指数从严重超卖区域反弹

路透伦敦6月25日 - 欧洲股市周二从七个月低点反弹收高，因此前中国和美国央行官员发表了安抚投资人的讲话。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高16.18点，或1.5%，报1,130.37点。昨日该指数收位为去年11月底来最低，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)称可能在今年稍晚开始缩减刺激措施以及中国收紧信贷令投资人担心流动性。

距离美国联邦储备委员会(美联储)引发全球金融市场连串抛售还不到一周，两位联储高级官员在周一表态淡化货币刺激政策行将结束的观点，称市场反应尚未导致担忧。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在过去几日大肆打压股市和债市的投资者认为，美联储收紧政策的倾向变得比上周会议前更强烈，而这种看法是错误的。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

从14日相对强弱指标来看，FTSEurofirst 300指数呈现严重超卖，该指数迅速反弹脱离超卖水准，但在约1,145点面临阻力。

Messels技术分析师Dominic Hawker表示，在欧洲股市主要股指中，德股DAX指数在升势的支撑上形势最佳，英股富时100指数自去年3月的升势上也有良好支撑。

英国富时100指数.FTSE收高1.21%，报6,101.91点。德国股市DAX指数.GDAXI大涨1.55%，报7,811.30点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高1.51%，报3,649.82点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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