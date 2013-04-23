欧洲股市录得七个月来最大单日升幅 因押注欧洲央行将降息

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* FTSEurofirst 300指数大幅收涨2.4%
* 企业业绩强劲及预期欧洲央行降息，提振欧洲股市
* 金融股，科技股和汽车类股大幅攀升
* ARM Holdings公布业绩后，股价暴涨11.9%
路透伦敦4月23日 - 欧洲股市周二录得逾七个月来最大单日升幅，因企业业绩强劲，且德国数据不佳令市场愈发预期欧洲央行将降息。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨2.4%，报1,183.03点，此为4月11日来最高收位，且录得去年8月初来最大单日升幅。该指数在突破关键阻力水平后引发技术性买盘，也扶助股指上涨。
一项调查显示，德国4月民间部门活动在五个月来首次萎缩，使欧洲央行在5月2日政策会议上宣布降息的可能性增加。受此鼓舞，投资人纷纷买入股票。
金融股是表现最好的板块，STOXX Europe 600保险指数.SXIP劲涨3.7%，欧洲银行指数.SX7P扬升3.3%。汽车类指数.SXAP跳涨3.5%，科技股.SX8P攀升2.7%。
科技公司业绩及更新消息为股市上午攀升奠定基础，ARM Holdings ARM.L公布优于预期的获利后，股价暴涨11.9%。
意法半导体(STM)(STM.PA)劲涨8.8%，此前公司称复苏迹象及新产品应该推动下半年销售上升。
Euro STOXX 50指数.STOXX50E升3.1%，至2,662.88点，收在其100日移动均线切入位2,653.81的上方。技术图表显示，短期内将进一步上扬。
英国富时100指数.FTSE收高2%，报6,406.12点。德国DAX指数.GDAXI上扬2.41%，报7,658.21点。法国股市CAC 40指数.FCHI大涨3.58%，报3,783.05点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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