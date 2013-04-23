欧洲股市录得七个月来最大单日升幅 因押注欧洲央行将降息

* FTSEurofirst 300指数大幅收涨2.4%

* 企业业绩强劲及预期欧洲央行降息，提振欧洲股市

* 金融股，科技股和汽车类股大幅攀升

* ARM Holdings公布业绩后，股价暴涨11.9%

路透伦敦4月23日 - 欧洲股市周二录得逾七个月来最大单日升幅，因企业业绩强劲，且德国数据不佳令市场愈发预期欧洲央行将降息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨2.4%，报1,183.03点，此为4月11日来最高收位，且录得去年8月初来最大单日升幅。该指数在突破关键阻力水平后引发技术性买盘，也扶助股指上涨。

一项调查显示，德国4月民间部门活动在五个月来首次萎缩，使欧洲央行在5月2日政策会议上宣布降息的可能性增加。受此鼓舞，投资人纷纷买入股票。

金融股是表现最好的板块，STOXX Europe 600保险指数.SXIP劲涨3.7%，欧洲银行指数.SX7P扬升3.3%。汽车类指数.SXAP跳涨3.5%，科技股.SX8P攀升2.7%。

科技公司业绩及更新消息为股市上午攀升奠定基础，ARM Holdings ARM.L公布优于预期的获利后，股价暴涨11.9%。

意法半导体(STM)(STM.PA)劲涨8.8%，此前公司称复苏迹象及新产品应该推动下半年销售上升。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E升3.1%，至2,662.88点，收在其100日移动均线切入位2,653.81的上方。技术图表显示，短期内将进一步上扬。

英国富时100指数.FTSE收高2%，报6,406.12点。德国DAX指数.GDAXI上扬2.41%，报7,658.21点。法国股市CAC 40指数.FCHI大涨3.58%，报3,783.05点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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