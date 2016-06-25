欧洲股市暴跌7%创近八年来最大单日跌幅 英国脱欧令银行股崩跌

路透米兰6月24日 - 欧洲股市周五暴跌，受银行股大跌拖累，因英国投票决定脱离欧盟令全球市场震荡。

英镑触及31年低位，欧洲股市大跌，令市值蒸发约6,500亿欧元。

泛欧STOXX Europe 600指数暴跌7%至321.9点，为2008年以来最大单日跌幅。FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌6.6%。

因预计英国将留在欧盟，欧洲股市过去五个交易日连续上涨，这令今日的跌幅被扩大。

“投资者预计英国会保留欧盟成员国地位，这一投票结果是重大意外，”Bankhaus Lampe的Alexander Krueger在文章中称。他还称，股市可能在未来几个季度大幅波动。

英国的意外决定增加了对英国和欧洲增长前景的忧虑，重燃了对欧洲大陆政治不稳定的担忧，一些投资者指出意大利是下一个需要关注的国家，西班牙将在周日举行大选。

对英国统一的担忧也浮现，苏格兰领导者要求举行新的独立公投。近三分之二的苏格兰民众选择留在欧盟。

主要受银行股拖累，意大利的FTSE MIB指数.FTMIB和西班牙IBEX蓝筹股指数IBEX分别暴跌12.5%和12.4%，创纪录最大单日跌幅。

欧洲银行股.SX7P大跌14.5%，为跌幅最大的类股，因担忧英国公投结果可能给本已增长缓慢的地区经济带来拖累。

持有英国资产的西班牙桑坦德银行(SAN.MC)骤降19.9%，意大利裕信银行(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)均崩跌约23%。

英国巴克莱银行(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)以及莱斯银行 (LLOY.L)跌幅在17-20%之间。

欧洲保险类股.SXIP急挫11.3%，汽车类股大跌.SXAP8.7%。

伦敦上市的黄金制造商Randgold(RRS.L)和Fresnillo(FRES.L)分别急升14%和11.8%，是FTSEurofirst成份股中涨幅最大股票之一，因预计被看作避险资产的黄金将进一步上涨。

黄金类股上涨，以及决策者的安抚讲话帮助英国富时100指数.FTSE离开日内低位，收盘下跌3.15%，收报6,138.69点。

法股CAC 40指数.FCHI大跌8.04%，收报4,106.73点。德国DAX指数.GDAXI急挫6.82%，收报9,557.16点。(完)