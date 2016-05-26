欧洲股市收盘基本持平 西班牙人民银行配股集资打击银行股

路透米兰/伦敦5月26日 - 欧洲股市周四持稳，银行类股承压，此前西班牙人民银行(Banco Popular)(POP.MC)意外宣布配股集资，对本地区其它银行可能也采取同样办法融资的忧虑打击银行股。

泛欧STOXX Europe 600指数收涨0.1%，FTSEurofirst 300 指数.FTEU3收高0.2%，两者前一交易日均触及四周高位，受助于银行股的两日连涨。

欧洲银行股指数.SX7E回吐部分涨幅，下跌0.5%，此前西班牙人民银行宣布通过配股筹资25亿欧元，令投资者大感意外，该股暴跌逾26%。

“这给其它主要银行股价带来下行压力，”花旗在给客户的一份公告中称。

可能要增加资本的揣测给西班牙和意大利银行带来格外压力，Caixabank(CABK.MC)、Sabadell.SABE.MC、UBI(UBI.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)BAPO.MI均下跌逾3.8%。

STOXX 600基本资源指数.SXPP上升1%，因矿业股受益于铜价上涨。

全球最大钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)在该类股和STOXX Europe 600指数中涨幅最大，急升6.9%。

高盛提高了该股的目标价位，维持了对该股的“强力买入”建议。

石油股.SXEP从稍早高位回落，下跌0.3%，因布兰特原油在稍早涨穿每桶50美元后下跌，因全球供应过剩状况显示出放缓迹象，这是油价近七个月来首次突破该价位。

英国富时100指数.FTSE升0.04%，收报6,265.65点。法股CAC 40指数.FCHI涨0.69%，收报4,512.64点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.66%，收报10,272.71点。(完)