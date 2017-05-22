西班牙股市跑输欧洲股市 因受政治忧虑拖累

路透米兰5月22日 - 欧洲股市周一小幅收低，受西班牙最新的政治忧虑拖累，但并购活动支撑该地区指标股指。

西班牙主要股指.IBEX下跌0.3%，泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，但英股富时指数.FTSE上涨0.4%。

对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。

“尽管过去一周Sanchez获得的支持在上升，但这一结果仍令市场感到惊讶，可能给西班牙投资带来政治风险，”Exane分析师称，“我们可以预期短期内市场会有负面反应。”

对政治特别敏感的金融股在西班牙股市中跌幅最大。Banco PopularPOP.MC、Bankia(BKIA.MC)和西班牙国际银行集团(SAN.MC)跌幅在1.3%-3.2%之间。

欧元区银行股指数下跌1%。

瑞信策略师下调了西班牙股票评级，因经济数据和企业业绩强劲增长的势头放缓。

瑞士公司Clariant(CLN.S)收高3.5%，此前该公司与美国同业公司Huntsman(HUN.N)同意合并，组建一家市值超过140亿美元的化工产品生产商。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.15%，法股CAC指数.FCHI收挫0.03%。(完)