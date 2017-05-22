西班牙股市跑输欧洲股市 因受政治忧虑拖累

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透米兰5月22日 - 欧洲股市周一小幅收低，受西班牙最新的政治忧虑拖累，但并购活动支撑该地区指标股指。
西班牙主要股指.IBEX下跌0.3%，泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，但英股富时指数.FTSE上涨0.4%。
对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。
“尽管过去一周Sanchez获得的支持在上升，但这一结果仍令市场感到惊讶，可能给西班牙投资带来政治风险，”Exane分析师称，“我们可以预期短期内市场会有负面反应。”
对政治特别敏感的金融股在西班牙股市中跌幅最大。Banco PopularPOP.MC、Bankia(BKIA.MC)和西班牙国际银行集团(SAN.MC)跌幅在1.3%-3.2%之间。
欧元区银行股指数下跌1%。
瑞信策略师下调了西班牙股票评级，因经济数据和企业业绩强劲增长的势头放缓。
瑞士公司Clariant(CLN.S)收高3.5%，此前该公司与美国同业公司Huntsman(HUN.N)同意合并，组建一家市值超过140亿美元的化工产品生产商。
德股DAX指数.GDAXI收跌0.15%，法股CAC指数.FCHI收挫0.03%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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