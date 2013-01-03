欧洲股市收盘涨跌互见 瑞士绩优股补涨

* FTSEurofirst 300指数涨0.5%,欧元区Euro STOXX 50指数跌0.4%

* 瑞士股市在假期过后补涨

* 在美国公布非农就业数据前,风险似乎下降

* 欧元回落暗示股市可能回调

* 评级上调引发对阿尔卡特-朗讯空头回补

路透巴黎1月3日 - 欧洲股市周四泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高,受瑞士绩优股涨势带动,以及在美国非农就业数据公布前美国民间就业数据增幅高于预期的助推.

瑞士SMI指标.SSMI大涨2.9%,追赶上欧洲股市周三的升势,瑞银UBSN.VX劲扬4.1%,罗氏ROG.VX大涨3%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,162.56点,为近两年来最高收位.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.4%,报2,701.22点.

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万.数据公布后,欧元区绩优股指数一度缩减跌幅,但反弹未能维持.

Saxo Banque资深销售交易商Alexandre Baradez称,欧元下跌可能暗示着欧洲股市很快下挫,因欧元通常先行一步.

电信设备生产企业阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA大涨10%,因瑞信上调其投资评级和目标价,引发市场对该股的兴趣,并促使卖空者进一步削减空头部位.

英国富时100指数.FTSE收高0.33%,报6,047.34点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.29%,报7,756.44点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.34%,报3,721.17点.(完)

(编译 于春红;审校 李军)

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