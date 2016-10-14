欧股触及三个月低位 受累于矿业和金融股表现疲弱

路透伦敦10月13日 - 欧洲股市周四走低，因令人失望的中国数据打压矿业股，而标准人寿(SL.L)和全球人寿(Aegon)(AEGN.AS)因券商下调评级而走低。

泛欧STOXX 600指数下跌0.9%，年内迄今累积下跌约8%，稍早一度下跌1.4%，触及7月12日以来最低。基本资源、保险和银行股是受创最大的板块，跌幅均超过2%。

标准人寿(SL.L)急跌5.1%，之前巴克莱将其评级下调至“减持”。全球人寿(AEGN.AS)重挫5.9%，因法国兴业银行将其评级调降至“持有”，因担忧美国的可变年金。

在全球最大金属消费国中国贸易数据公布后，必和必拓 (BLT.L)和力拓(RIO.L)等矿业股受创。

“中国出口9月下降10%，不仅是对全球第二大经济体成长逐步失去动能发出警告，还暗示，全球需求脆弱，”FXTM首席市场策略师Hussein Sayed表示。

花旗集团也将必和必拓和力拓的评级从“中性”下调至“卖出”。

联合利华(ULVR.L)和乐购(TSCO.L)股价也走低，两公司目前陷入了一场由英镑骤降引发的定价争端。

“超市害怕涨价，而乐购与联合利华间的争端是残酷的行业价格战挤压商家利润率的典型症状，”ETX Capital的市场分析师Neil Wilson说。

英股富时100指数.FTSE下跌0.66%，法股CAC指数.FCHI收挫1.06%，德股DAX指数.GDAXI回落1.04%。(完)