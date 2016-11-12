欧股下跌 因对特朗普刺激计划有疑问

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰11月11日 - 欧洲股市周五下跌，因商品类股跟随金属和油价下跌，对新兴市场有曝险的股票急挫，因担心美国当选总统将实行贸易保护主义政策。
STOXX Europe 600指数收跌0.4%，但泛欧指数本周上涨2.6%，为7月中以来的最佳周度表现，因寄望特朗普能兑现未来10年内在基建项目上支出1万亿美元的承诺。
在最初对特朗普获胜感到欢欣鼓舞后，投资者今日表达了谨慎情绪。
“一阵恐慌性买盘后，更加理性的、精挑细选的阶段开始了，”Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale称，“他的计划将面对的政治和经济阻碍绝不能被低估。”
矿业股.SXPP下跌2%，因投资者在本周基本资源类股急升逾10%后获利了结。
欧洲油气类股.SXEP收跌2.2%，跟随油价大幅下挫走势，此前石油输出国组织(OPEC)称，10月产量再创纪录，令其是否能限制持续的供应过剩蒙上阴云。
新兴市场的抛盘打击了渣打(STAN.L)，南非纸业和包装制造商Mondi (MNDI.L)等公司股价，两者分别下跌6.3%和4.7%。
建筑和材料类股指数.SXOP周四触及九年高位，今日下跌1.8%，受累于水泥制造商拉法基豪瑞(LafargeHolcim)(LHN.S)和建筑商ACS(ACS.MC)等股价的下跌，两者均下跌约3.5%。
但汽车类股.SXAP上涨1.9%，受助于宝马BMW(BMWG.DE)急升4.3%，因该公司10月的交付量增加2.3%。
德国保险商安联(ALVG.DE)升2.7%，因公司公布第三季净营收增幅超过预估，称太平洋投资管理公司(PIMCO)预计逾三年来首次实现资金净流入。
保险类股.SXIP和银行类股.SX7P跑赢，受助于公债收益率走高。
公用事业类股前一交易日大幅下挫，因公债价格下跌令他们的派息不再具有吸引力。该类股今日反弹，公用事业类股指数.SX6P升0.5%。
英股富时100指数.FTSE收跌1.43%，法股CAC指数.FCHI下跌0.92%，德股DAX指数.GDAXI上升0.36%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。