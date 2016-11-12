欧股下跌 因对特朗普刺激计划有疑问

路透米兰11月11日 - 欧洲股市周五下跌，因商品类股跟随金属和油价下跌，对新兴市场有曝险的股票急挫，因担心美国当选总统将实行贸易保护主义政策。

STOXX Europe 600指数收跌0.4%，但泛欧指数本周上涨2.6%，为7月中以来的最佳周度表现，因寄望特朗普能兑现未来10年内在基建项目上支出1万亿美元的承诺。

在最初对特朗普获胜感到欢欣鼓舞后，投资者今日表达了谨慎情绪。

“一阵恐慌性买盘后，更加理性的、精挑细选的阶段开始了，”Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale称，“他的计划将面对的政治和经济阻碍绝不能被低估。”

矿业股.SXPP下跌2%，因投资者在本周基本资源类股急升逾10%后获利了结。

欧洲油气类股.SXEP收跌2.2%，跟随油价大幅下挫走势，此前石油输出国组织(OPEC)称，10月产量再创纪录，令其是否能限制持续的供应过剩蒙上阴云。

新兴市场的抛盘打击了渣打(STAN.L)，南非纸业和包装制造商Mondi (MNDI.L)等公司股价，两者分别下跌6.3%和4.7%。

建筑和材料类股指数.SXOP周四触及九年高位，今日下跌1.8%，受累于水泥制造商拉法基豪瑞(LafargeHolcim)(LHN.S)和建筑商ACS(ACS.MC)等股价的下跌，两者均下跌约3.5%。

但汽车类股.SXAP上涨1.9%，受助于宝马BMW(BMWG.DE)急升4.3%，因该公司10月的交付量增加2.3%。

德国保险商安联(ALVG.DE)升2.7%，因公司公布第三季净营收增幅超过预估，称太平洋投资管理公司(PIMCO)预计逾三年来首次实现资金净流入。

保险类股.SXIP和银行类股.SX7P跑赢，受助于公债收益率走高。

公用事业类股前一交易日大幅下挫，因公债价格下跌令他们的派息不再具有吸引力。该类股今日反弹，公用事业类股指数.SX6P升0.5%。

英股富时100指数.FTSE收跌1.43%，法股CAC指数.FCHI下跌0.92%，德股DAX指数.GDAXI上升0.36%。(完)