欧股在特朗普就职典礼前微幅收低 本周跌幅创特朗普当选来最大

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透米兰1月20日 - 欧洲股市周五小跌，本周跌幅为11月特朗普当选美国总统以来最大，投资人在特朗普就职典礼前愈发谨慎。
泛欧STOXX 600指数收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数.FTSE小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
在过去两个月，泛欧STOXX 600指数上涨约7%，但已从1月初触及的高位回软，因投资人担心特朗普可能在实施竞选时承诺的刺激计划上有难度。
“我认为市场目前习惯了预料会有出乎意料，但根据定义，这意味着之后一直会有意外。”瑞银英国投资部门主管Geoffrey Yu表示。
“这将是一届非常不循规蹈矩的总统任期，所以我们真的不了解，市场也没有为推特提前做好准备。”
整体市场受一些令人失望的业绩打压，但购并传闻扶助支撑电信股。
英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)下挫3.4%，在富时100指数成份股中跌幅最大，拖累欧洲健保股指数.SXDP跌0.8%。
丹麦保险商Tryg (TRYG.CO)公布的第四季盈利不及预期，股价大跌2.9%。
银行股.SX7P上涨，德国商业银行(CBKG.DE)升2.8%，此前德意志银行分析师上调德国商业银行目标价。
德国股市DAX指数.GDAXI收高0.29%，法国CAC指数.FCHI上涨0.2%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)