欧股在特朗普就职典礼前微幅收低 本周跌幅创特朗普当选来最大

路透米兰1月20日 - 欧洲股市周五小跌，本周跌幅为11月特朗普当选美国总统以来最大，投资人在特朗普就职典礼前愈发谨慎。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数.FTSE小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。

在过去两个月，泛欧STOXX 600指数上涨约7%，但已从1月初触及的高位回软，因投资人担心特朗普可能在实施竞选时承诺的刺激计划上有难度。

“我认为市场目前习惯了预料会有出乎意料，但根据定义，这意味着之后一直会有意外。”瑞银英国投资部门主管Geoffrey Yu表示。

“这将是一届非常不循规蹈矩的总统任期，所以我们真的不了解，市场也没有为推特提前做好准备。”

整体市场受一些令人失望的业绩打压，但购并传闻扶助支撑电信股。

英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)下挫3.4%，在富时100指数成份股中跌幅最大，拖累欧洲健保股指数.SXDP跌0.8%。

丹麦保险商Tryg (TRYG.CO)公布的第四季盈利不及预期，股价大跌2.9%。

银行股.SX7P上涨，德国商业银行(CBKG.DE)升2.8%，此前德意志银行分析师上调德国商业银行目标价。

德国股市DAX指数.GDAXI收高0.29%，法国CAC指数.FCHI上涨0.2%。(完)