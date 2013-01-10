欧洲股市触及近两年高位后尾盘回落收低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.3%

* Euro STOXX 50指数涨0.07%

* Euro STOXX 50指数形成多头旗型态势

* 瑞士斯沃琪(Swatch)执行长的讲话引发奢侈品类股下跌

* 诺基亚股价跳涨,因旗下Lumia智能手机旺销引发空头回补

路透巴黎1月10日 - 欧洲股市周四收低,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数从当日稍早触及的近两年高位回落,瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX执行长关于该国手表业出口前景的讲话打压了奢侈品类股.

许多交易商指称,关于衍生品市场大幅波动的市场传言是股市尾盘跌势的背后原因.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,164.65点,盘初升至1,170.29点,为2011年3月以来首见的高位.

斯沃琪执行长Nick Hayek称,预计今年瑞士手表业出口总体增长5-7%,低于2012年1-11月录得的12.6%的增幅.

全球最大奢侈品生产企业LVMH集团(LVMH.PA)下跌1.1%,Hermes (HRMS.PA)下挫1.8%,Richemont CFR.VX大跌2.1%,斯沃琪下滑0.8%.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.07%,报2,708.27点,但未能收于主要阻力位2,709点上方.该指数上周形成多头旗型状态,如果明显升逾2,709点,该指数或将大幅上涨.

诺基亚NOK1V.HE跳涨11%,此前公布Lumia智能手机销售强劲,这引发了空头回补涨势.

英国富时100指数.FTSE收高0.05%,报6,101.51点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.16%,报7,708.47点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.39%,报3,703.12点.(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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