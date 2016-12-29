欧股收低 但英股受金矿股大涨带动创纪录收盘新高

路透伦敦12月29日 - 欧洲股市周四收低，受银行股跌势拖累，但英股富时100指数则创下纪录收盘新高，因贵金属矿商跟随金价走强。
金矿商Randgold Resources (RRS.L)跳升4.8%，为富时100指数.FTSE涨幅最大成份股，此前金价受美元下滑提振，触及两周高位。另一金矿商Fresnillo FRSE.L大涨4.6%。
英股富时100指数收高0.2%，报7,120.26点，连续第二日刷新纪录收盘高位，较今年10月所创的历史高位7,129.83点仅差不到10点。不过成交量还不到90日均值的一半。
基本金属和贵金属矿商今年扶助英股在主要欧洲股市中跑赢，今年迄今富时100指数大涨14%，而泛欧STOXX 600指数则下滑1.5%。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB今年迄今大跌约10%，在欧洲各国股市中表现最差，因投资人担心意大利银行业体质。
周四银行股.SX7P跌幅居前，下挫1.2%，意大利Banco Popolare BAPO.MI和Banca Popolare di Milano PMII.MI分别大跌3.8%和3.5%，两家银行已经合并。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，为12月14日来最大单日跌幅，成交量仅为90日均值的一半。
德股DAX指数GDAXI收低0.21%，法股CAC指数.FCHI小跌0.2%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)