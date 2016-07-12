欧股连升三日 录得英国退欧公投后最高收位

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透伦敦7月11日 - 欧洲股市周一上涨，录得英国退欧公投后的最高收位，此前英国内政部大臣文翠珊赢得竞选，将接替卡梅伦成为下一任英国首相，英国政局不确定性降低。
文萃珊的竞争对手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退选，卡梅伦表示，他将在周三辞职以便文萃珊接任，避免夏季首相一位出现真空。
泛欧STOXX 600指数收高1.6%，报332.72点，为6月23日公投日以来最高。不过该指数仍较该日收盘水准低4%，公投结果公布后，股市重挫，因投资人担心英国和欧元区经济前景。
分析师表示，文萃珊是一位有经验的政治人物，会在退欧磋商期间制造稳定的局面。
Barrat Developments(BDEV.L)和Berkeley (BKGH.L)等英国绩优地产股升7-8%，英股富时100指数.FTSE收高92.22点，或1.4%，报6,682.86点。
钢铁生产商个股大涨也扶助欧股连升第三日，受行业整顿前景带动，德国最大钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)升6.4%，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)也攀升5.6%。
尽管英国政坛有可能趋稳的迹象，但高盛策略师维持对股市“中性”评级，指担心经济背景普遍疲弱，英国退欧公投预计将打击英国经济。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%。法股CAC 40指数.FCHI上升1.76%，德股DAX指数.GDAXI劲升2.12%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。