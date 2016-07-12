欧股连升三日 录得英国退欧公投后最高收位

路透伦敦7月11日 - 欧洲股市周一上涨，录得英国退欧公投后的最高收位，此前英国内政部大臣文翠珊赢得竞选，将接替卡梅伦成为下一任英国首相，英国政局不确定性降低。

文萃珊的竞争对手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退选，卡梅伦表示，他将在周三辞职以便文萃珊接任，避免夏季首相一位出现真空。

泛欧STOXX 600指数收高1.6%，报332.72点，为6月23日公投日以来最高。不过该指数仍较该日收盘水准低4%，公投结果公布后，股市重挫，因投资人担心英国和欧元区经济前景。

分析师表示，文萃珊是一位有经验的政治人物，会在退欧磋商期间制造稳定的局面。

Barrat Developments(BDEV.L)和Berkeley (BKGH.L)等英国绩优地产股升7-8%，英股富时100指数.FTSE收高92.22点，或1.4%，报6,682.86点。

钢铁生产商个股大涨也扶助欧股连升第三日，受行业整顿前景带动，德国最大钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)升6.4%，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)也攀升5.6%。

尽管英国政坛有可能趋稳的迹象，但高盛策略师维持对股市“中性”评级，指担心经济背景普遍疲弱，英国退欧公投预计将打击英国经济。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%。法股CAC 40指数.FCHI上升1.76%，德股DAX指数.GDAXI劲升2.12%。(完)