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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 08:45 BJT

欧股收高 英股富时100指数新年首个交易日继续创新高

路透伦敦1月3日 - 欧洲股市周二上涨，续受金融股和商品股强势支撑，英股富时100指数新年首个交易日创新高，其他主要股指也触及高位。

泛欧STOXX 600指数收高0.7%，此前触及2015年12月来最高水准。周一休市的英股富时100指数.FTSE收高0.5%，报7,177.89点的纪录收盘新高，盘中也触及历史最高的7,205.45点。

“尽管有许多投资人作空，但我们尤其看好英股，”Berkeley Capital交易员John Moore称，“到处都是好消息－金价上涨、油价也回升...提振欧股，所以我们在过去一周左右的时间内一直在买入，我们预计趋势将持续。”

欧洲基本资源股.SXPP和油气股.SXEP分别升1.3%和0.9%，受商品价格走强带动。

金融股表现出众，STOXX欧洲600银行股指数收高2.8%，盘中触及一年高位。

意大利银行股再度领涨，新合并的Banco BPM (BAMI.MI)在昨日劲升后，今日继续大涨7.2%。

意大利银行股指数.FTIT8300收高2.1%，盘中触及去年5月来最高水准，去年该指数暴跌超过38%。

德国DAX指数.GDAXI收低0.12%，法国CAC指数.FCHI上涨0.35%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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