欧股收高 英股富时100指数新年首个交易日继续创新高

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦1月3日 - 欧洲股市周二上涨，续受金融股和商品股强势支撑，英股富时100指数新年首个交易日创新高，其他主要股指也触及高位。
泛欧STOXX 600指数收高0.7%，此前触及2015年12月来最高水准。周一休市的英股富时100指数.FTSE收高0.5%，报7,177.89点的纪录收盘新高，盘中也触及历史最高的7,205.45点。
“尽管有许多投资人作空，但我们尤其看好英股，”Berkeley Capital交易员John Moore称，“到处都是好消息－金价上涨、油价也回升...提振欧股，所以我们在过去一周左右的时间内一直在买入，我们预计趋势将持续。”
欧洲基本资源股.SXPP和油气股.SXEP分别升1.3%和0.9%，受商品价格走强带动。
金融股表现出众，STOXX欧洲600银行股指数收高2.8%，盘中触及一年高位。
意大利银行股再度领涨，新合并的Banco BPM (BAMI.MI)在昨日劲升后，今日继续大涨7.2%。
意大利银行股指数.FTIT8300收高2.1%，盘中触及去年5月来最高水准，去年该指数暴跌超过38%。
德国DAX指数.GDAXI收低0.12%，法国CAC指数.FCHI上涨0.35%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”