欧股在震荡交易中收涨 英国超市运营商Morrisons涨幅最大

路透米兰/伦敦9月15日 - 欧洲股市周四尾盘上升，盘中交易震荡，一关键指数触及六周低位，英国超市Morrisons在发布强劲业绩更新后领涨。

泛欧STOXX 600指数收高0.6%，此前连跌五日，因担心货币政策将会收紧。

稍早，该指数最多下跌0.1%，至8月4日以来最低点，但晚些时候反弹，受美国股市上涨带动，因美国经济数据疲弱进一步减弱了近期升息的机率。

Bankhaus Lampe的策略师Ralf Zimmermann称，不看好股市前景，因经济数据转弱、企业业绩增长停滞和政治风险等一系列因素。

“股市短期内更偏下行，因风险继续占据主导地位。后市10%的波动中，下跌的可能性超过上涨，”他说。

英国超市运营商Morrisons (MRW.L)上涨7.5%，为STOXX 600成份股中表现最佳的个股，此前公司恢复盈利增长。

英国服装零售商Next (NXT.L)股价下跌4.69%，此前公司警告称交易可能会有波动，因上半年利润下滑。

竞争对手H&M (HMb.ST)也下跌4.2%，此前公司称销售增长低于分析师预估，意大利奢侈品制造商Tod's (TOD.MI)下跌6%，此前公司称上半年核心利润下跌。

英股富时100指数.FTSE收涨0.85%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.07%，德股DAX指数.GDAXI收升0.51%。(完)