欧洲股市大涨逾2% 因欧洲央行和英国央行称将继续执行刺激计划

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* FTSEurofirst 300指数劲升2.44%，录得11个月来最大单日升幅
* EuroSTOXX 50指数升穿200日移动均线
路透伦敦7月4日 - 欧洲股市周四大涨，录得11个月来最大单日升幅，此前英国央行和欧洲央行暗示不急于撤走其刺激计划，和美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策前景相悖。
英国央行意外地表示，投资人对利率未来攀升反应得太快。这次是新任英国央行总裁卡尼首次出席央行政策会议。
欧洲央行总裁德拉吉则表示，欧元区将继续保持低利率，且可能进一步降息，而撤走刺激计划仍言之尚早。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.44%，报1,178.99点，此为2012年8月来最大单日升幅。英国股市富时100指数.FTSE攀升3.08%，至6,421.67点。
欧元区EuroSTOXX 50指数.STOXX50E扬升3%，报2,646.54点，成交量为90日均值的104%，尽管今日美国市场因假休市。
EuroSTOXX 50指数上涨，升穿了在200日移动均线的技术阻力位。
银行股升幅居前，劲涨3.8%。银行股对央行提供流动性及低成本资金的消息得益最大。
德国股市DAX指数.GDAXI涨2.11%，报7,994.31点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高2.9%，报3,809.31点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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