欧洲股市收升 受企业并购消息带动

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* FTSEurofirst 300指数和STOXX 600指数连升第10个月
* 塞浦路斯银行重开没有出现挤兑，燃点股市涨势
* D.E Master Blenders收到64亿欧元收购提议，股价急升
路透伦敦3月28日 - 欧洲股市周四上涨，连续录得月度上升，被收购目标企业D.E. Master Blenders DEMB.AS领升，且央行提供的流动性继续缓和投资人对欧元区稳定性的担忧。
在近期因救助磋商而关闭的塞浦路斯银行周四重开后，储户的反应相对冷静，也扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.4%，报1,188.92点。
覆盖范围更广的STOXX Europe 600指数上扬0.5%，至293.78点。两个指数在3月均收高，录得第10个月连涨。
“欧洲股市是受投资资金带动，目前资投资金完全青睐股市，部份原因是央行提供的流动性，”管理32亿欧元资产的SwissLife Banque Privée的股市部主管Xavier Lespinas说。
德国零售及就业市场数据强劲，且美国第四季GDP增长率被上修，扶助支撑全球经济持续复苏的观点。
因塞浦路斯银行重开后市况平静，欧洲银行股.SX7P受释然情绪带动上涨，但迹象显示市场的普遍涨势开始减弱，因股指处在多年高位。
在季末入市的投资人买入更具防御性的股票，即那些产品和服务需求不太受经济动荡影响需求的企业。
荷兰咖啡及茶叶公司D.E Master Blenders 1753DEMB.AS股价暴涨25%，成交放量，领升FTSEurofirst 300指数。此前该公司称，收到公司最大股东提出的64亿欧元(81.8亿美元)收购提议。
英国富时100指数.FTSE收高0.38%，报6,411.74点。德国DAX指数.GDAXI涨0.08%，报7,795.31点。法国股市CAC 40指数.FCHI升0.53%，报3,731.42点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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