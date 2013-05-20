欧洲股市触及五年高位 受助于汽车和交通股上扬

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%

* 交通和汽车类股涨幅居前

* 金属价格走低拖累矿业股表现

路透伦敦5月20日 - 欧洲股市周一触及五年新高，受助于汽车和交通股上扬，低价航空公司Ryanair(RYA.I)股价触及纪录高位，因获利强劲。

交通和休闲类股.SXTP上扬1.1%，Ryanair领涨，该股跳升6.9%，之前报告上一会计年度获利超预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,252.09点，为2008年6月来最高收位。成交淡静，因瑞士、奥地利、丹麦和挪威等国家的股市因假休市。

汽车类股.SXAP涨幅最大，攀升2.3%，自上周五以来累计上扬5.3%，当日欧洲汽车市场结束了连续18个月萎缩的趋势。

大众汽车(VOWG_p.DE)、宝马(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)与航空公司汉莎(LHAG.DE)同步上扬，为德国DAX指数.GDAXI中涨幅居前的个股，该指数收涨0.7%，在触及强劲支撑位8,400点后反弹。

矿业股是对欧洲股市拖累最大的板块，对金价和行业动荡的不安拖累金矿股走低。

STOXX 600基础资源股指数.SXPP回落0.5%。

英国富时100指数.FTSE收升0.48%，报6,755.63点。德国股市DAX指数.GDAXI收高0.69%，报8,455.83点。法国股市CAC 40指数.FCHI上扬0.54%，报4,022.85点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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