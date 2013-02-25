欧洲股市小幅收高 但意大利举选结果的不确定性令股市从高位回落

* FTSEurofirst 300指数小升0.04%,脱离稍早高位

* Euro STOXX 50指数收高0.8%

* 前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的党派在选举中支持率较高的迹象打压股市

* 并购传言分别提振Elan和德意志交易所的股价

路透伦敦2月25日 - 欧洲股市周一微幅收高,但从稍早触及的高位回落,受意大利大选结果的不确定性拖累,因担忧不明确的选举结果可能削弱该国推行经济改革的努力.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.04%,报1,166.07点.欧元区优绩股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升0.8%,至2,651.86点.

不过,两个指数均从稍早触及的日内高位大幅回落,因有迹象显示前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派可能赢得参议院选举,令议会未来可能陷入僵局.

意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB缩减稍早录得的升幅,收升0.7%.

贝鲁斯柯尼一直批评中左翼党派推行的撙节举措,而许多投资人希望中左翼党派在选举中胜出,这样意大利就可以继续推行应对债务问题的措施.

并购传闻驱动爱尔兰制药企业ElanELN.I及德意志交易所(DB1Gn.DE)股价攀升,两者升幅均在FTSEurofirst 300指数中居前.

Elan ELN.I急升6.9%,此前公司获得美国投资公司Royalty Pharma提出的66亿美元并购要约.

对德意志交易所和芝加哥商业交易所（CME)合并的臆测,带动德意志交易所股价上扬5.6%,尽管该交易所表示并未与CME在进行磋商.

交易商预期,在意大利选情更加清晰前,本月欧洲股市仍将保持在相对狭窄的交投区间内.

英国富时100指数.FTSE涨0.31%,报6,355.37点.德国DAX指数.GDAXI收高1.45%,报7,773.19点;法国CAC-40指数.FCHI上涨0.41%,报3,721.33点.(完)

(编译 利棣儿; 审校 于春红)

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