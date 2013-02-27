欧洲股市收高 从意大利选举引发的跌势中反弹

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
* FTSEurofirst 300指数上升0.9%
* 意大利公债标售结果缓和投资人忧虑
* Bouygues, EADS和WEIR股价上涨,受业绩带动
路透伦敦2月27日 - 欧洲股市周三上涨,上日因意大利选举中没有党派获得绝对优势而下跌,今天投资人利用这一机会买回曾遭打压的资产.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高10.33点,或0.9%,报1,160.58点,由意大利股市.FTMIB及西班牙指标股指.IBEX领升,此前意大利选举陷入僵局,令投资人重新忧虑欧元区的未来,打压这两国股市周二分别大跌4.9%和3.2%.
欧元区绩优股指数.STOXX50E及STOXX 600指数自11月来分别上扬约9%和7%,因各央行纷纷采取行动,对全球金融系统给予空前规模的支持.
意大利公债标售需求良好扶助股市周三反弹.这次是意大利周末选举后首次测试投资人对意大利公债的需求.
法国股市CAC 40指数.FCHI在欧元区股指中升幅居前,上扬1.92%,至3,691.49点.受助于Bouygues (BOUY.PA)及EADSEAD.PA业绩强劲.
业务涉及建筑以至媒体的综合企业Bouygues暴涨13.2%,此前公司公布全年営收增加3%,且维持派息.
空中客车(Airbus,空中巴士)母公司EADS跃升6.5%,因公司预期今年获利上升,因为2012年获利多于预期及公司降低了成本.
英国机械公司Weir (WEIR.L)跳升7.3%,此前公司公布2012年盈利增加12%,优于预期.
英国富时100指数.FTSE收高0.88%,报6,325.88点.德国DAX指数.GDAXI上升1.04%,报7,675.83点.(完)
(编译 利棣儿; 审校 于春红)
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