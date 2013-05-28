欧洲股市大涨 此前日本和欧洲央行承诺继续执行刺激措施

波士顿联储总裁罗森格伦称美国今年应当再升息三次
路透波士顿3月29日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，鉴于经济的强健程度，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应当再升息三次。
* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%
* 循环景气股升幅居前，建筑股和科技股领涨
* 基金经理预期股市在今年底前将上涨5-10%
路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周二升向近期触及的数年高位，因日本央行和欧洲央行承诺继续执行宽松货币政策，缓和投资人的不安情绪。
上周股市下跌，因担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划，但日本央行周二称，将继续执行其宽松货币政策。
周一欧洲央行的言论和日本央行的相似。美国和英国市场周一因假休市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.3%，报1,246.44点，该指数上周触及1,258.09点，此为五年半高位。
“随着股市升向数年高位或纪录高点，一些投资人将感到不安，但事实是，多个国家央行仍执行其刺激计划，对股市将带来支持，”巴克莱市场策略师Henk Potts说。
循环景气股有买需，由建筑和材料股.SXOP及科技股.SX8P领涨。
一些基金经理预期，股市未来几个月将进一步上涨，因投资人继续青睐股票而不是债券，因股票回报较高，特别是循环景气股，今年其表现落后于防御类股。
City Financial的多种资产部主管Mark Harris预计，欧洲股市今年可能进一步上涨5-10%。
英国富时100指数.FTSE收高1.62%，报6,762.01点。德国股市DAX指数.GDAXI收涨1.16%，报8,480.87点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升1.39%，报4,050.56点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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