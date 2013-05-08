欧洲股市延续升势 德意志电信公布业绩后劲升

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* FTSEurofirst指数收高0.7%，Euro STOXX 50指数升0.6%
* 德意志电信公布业绩后劲升4.7%
* 动能指标显示市场是时候回撤
路透巴黎5月8日 - 欧洲股市周三上涨，延续创下多年高位的三周升势，德意志电信公布盈利优于预期，股价劲升4.7%至七个月高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3.收高0.7%，报1,229.43点，为2008年中来的最高收位。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.6%，报2,784.62点，为近两年收盘高位。
在过去三周，受到全球央行政策的强劲支撑，上述两个指数分别大涨了约7%和9%，但相对强弱指标(RSI)等技术动能指标显示股市已呈“超买”，是时候回落。
德国经济部周三公布,德国3月工业生产较前月上升1.2%，2月修正为上升0.6。路透调查预估德国3月工业生产较前月下滑0.1%。数据对股市也有支撑。
英国富时100指数.FTSE收高0.4%，报6,583.48点。法国股市CAC 40指数.FCHI升0.89%，报3,956.28点。德国DAX指数.GDAXI收高0.83%，报8,249.71点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。