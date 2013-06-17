欧洲股市上涨 受电信企业并购臆测提振

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%，至1,184.36点

* Euro STOXX 50指数收升1.3%，报2,702.69点

* 西班牙的Telefonica并购臆测提振电信股上涨

路透伦敦6月17日 - 欧洲股市周一反弹，电信业并购活动传闻扶助股指扳回上周部份跌幅。

不过，部份交易商预期，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)在内的全球央行未来货币政策仍存在不确定性，欧洲股市短期将陷入相对狭窄的交投区间。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.7%，报1,184.36点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨1.3%，收报2,702.69点。

STOXX Europe 600电信类指数.SXKP表现最好，跳涨1.6%，此前市场臆测美国电话电报公司(AT&T)(T.N)有兴趣并购西班牙的Telefonica(TEF.MC)。Telefonica则表示，尚没有收到AT&T任何并购意向。

Telefonica劲涨2.4%，而英国同业沃达丰(VOD.L)上扬1.5%，沃达丰的Verizon Wireless (VZ.N)合资企业也是并购臆测对象。Telefonica和沃达丰对FTSEurofirst 300指数攀升贡献最大。

尽管欧洲股市反弹，但Logic Investments的策略部主管Peter Rice称，反弹没有充份理据，FTSEurofirst 300指数较5月底触及的五年半高位1,258.09仍低大约6%。

“涨势看来实质上是修正。我们没有看到新资金流入。欧洲股市距离5月高位仍很远，似乎将陷入区间交投。如果发生什么，风险仍是下行，”Rice表示。

英国富时100指数.FTSE收高0.35%，报6,330.49点。德国股市DAX指数.GDAXI升1.08%，报8,215.73点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高1.54%，报3,863.66点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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