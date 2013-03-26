欧洲股市收升 受美国数据带动

* FTSEurofirst 300指数升0.2%

* 矿业股上涨，此前美国公布强劲的经济数据

* Telefonica股价下滑

路透伦敦3月26日 - 欧洲股市周二收高，因市场聚焦在显示经济逐渐改善的美国数据，且塞浦路斯救助计划的潜在影响仍不明确。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1,188.57点，交投震荡，因忧虑塞浦路斯救助计划将成为寻求救助的其他欧元区国家的模板。

美国数据提振市场人气，数据显示美国2月耐久财订单大幅增长，暗示制造业活动持续以温和步伐扩张，尽管企业开支计划指标下滑。

矿业股.SXPP周二稳步上扬，升0.5%。

“市场仍正在寻找方向，因当局有关塞浦路斯的立场仍不一致，尽管市场对美国正面的数据继续作反应，”巴克莱市场策略师Henk Potts说。

希腊股市.ATG，意大利股市.FTMIB和西班牙股市.IBEX仍然承压，因投资人忧虑处于困境的欧元区国家接下来将发生什么事情。Euro STOXX50指数.STOXX50E跌0.3%，至2,641.12。

西班牙电信集团Telefonica (TEF.MC)劲跌约5%，此前公司出售所有库存股，等同公司资本的2%。该公司成交量为90日均值的大约两倍半。

英国富时100指数.FTSE收高0.33%，报6,399.37点。德国DAX指数.GDAXI涨0.11%，报7,879.67点。法国股市CAC 40指数.FCHI升0.55%，报3,748.64点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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