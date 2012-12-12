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国际财经 | 2012年 12月 13日 星期四 07:20 BJT

欧洲股市扩大涨势 因宏观经济忧虑缓解

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst上涨0.1%

* 英美资源集团上涨,此前巴克莱上调其评级

* PSA标致雪铁龙大涨,因传言阿尔及利亚政府将购买该公司股权

路透伦敦12月12日 - 欧洲股市周三收高,受欧元区二线国家股指带动,欧洲股市在上涨三周后持稳,短期内有可能进一步上扬,因宏观经济风险消退.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3收高0.80点,或0.1%,报1,139.65点,但盘中交投清淡,成交量仅为90日均值的77%.西班牙IBEX指数.IBEX涨0.6%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB扬升1.2%,带动地区股市涨势.

技术图形显示,英股富时100指数.FTSE,德国DAX指数.GDAXI, 法国CAC 40指数.FCHI以及欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E与泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300一道进入"超买"区,相对强弱指标(RSI)高于70,这可能导致涨势中断.

个股中,英美资源集团(AAL.L)大涨2.7%,此前巴克莱将该股评级从"减持"上调至"中性".

处于困境中的法国汽车生产企业PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)暴涨10.1%,法国论坛报网站有报导称,阿尔及利亚政府可能将买入该公司股权.

交易商还提到,近期英国对冲基金Marshall Wace减持PSA标致雪铁龙的卖空仓位.

英国富时100指数.FTSE收高0.35%,报5,945.85点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.33%,报7,614.79点,法国CAC-40指数.FCHI升0.01%,报3,646.66点.(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)

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