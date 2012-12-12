欧洲股市扩大涨势 因宏观经济忧虑缓解

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst上涨0.1%
* 英美资源集团上涨,此前巴克莱上调其评级
* PSA标致雪铁龙大涨,因传言阿尔及利亚政府将购买该公司股权
路透伦敦12月12日 - 欧洲股市周三收高,受欧元区二线国家股指带动,欧洲股市在上涨三周后持稳,短期内有可能进一步上扬,因宏观经济风险消退.
泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3收高0.80点,或0.1%,报1,139.65点,但盘中交投清淡,成交量仅为90日均值的77%.西班牙IBEX指数.IBEX涨0.6%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB扬升1.2%,带动地区股市涨势.
技术图形显示,英股富时100指数.FTSE,德国DAX指数.GDAXI, 法国CAC 40指数.FCHI以及欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E与泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300一道进入"超买"区,相对强弱指标(RSI)高于70,这可能导致涨势中断.
个股中,英美资源集团(AAL.L)大涨2.7%,此前巴克莱将该股评级从"减持"上调至"中性".
处于困境中的法国汽车生产企业PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)暴涨10.1%,法国论坛报网站有报导称,阿尔及利亚政府可能将买入该公司股权.
交易商还提到,近期英国对冲基金Marshall Wace减持PSA标致雪铁龙的卖空仓位.
英国富时100指数.FTSE收高0.35%,报5,945.85点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.33%,报7,614.79点,法国CAC-40指数.FCHI升0.01%,报3,646.66点.(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。