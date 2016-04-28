欧洲股市涨跌不一 因美股上涨而日本央行政策决定带来压力

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周四涨跌不一，日本央行意外没有扩大货币刺激举措盘初拖累股指下跌，但稍后被美国股市上涨带来的影响所抵销。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1373.23点，美股开盘后该指数从盘中低位回升。该指数上周触及三个月高位。
Facebook升至纪录高位，受公司发布的业绩支撑，商品类股受到布兰特原油升至2016年最高水平提振。
“欧洲股市从早盘的大幅下挫中回升，因基本资源类股走高，受油价升至2016年新高带动，抵销了部份对于日本央行没有增加刺激举措的沮丧情绪。”CMC Markets市场分析师Jasper Lawler在一份声明中称。
欧洲股市跟随日本股市和其它主要股市下挫的走势，此前日本央行的政策决定抵销了美国联邦储备委员会(FED/美联储)没有暗示是否6月升息带来的稍早动能。
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 .STOXX50E仍下挫0.2%，西班牙和法国股市也收于平盘之下。
西班牙对外银行(BBVA.MC)在FTSEurofirst 300指数成份股中表现最差，下跌7.2%，此前公司发布弱于预期的业绩，第一季净利润下降54%。
法国的空中客车(AIR.PA)急跌5.6%，此前公司报告大于预期的季节性现金支出，警告其A400M型军用飞机面临严峻挑战，尽管利润略微高于预期。
德意志银行(DBKGn.DE)上涨4%，此前公司公布第一季意外净获利，受助于诉讼成本减少。
英股富时100指数.FTSE收高0.04%，至6,322.40点，法股CAC指数.FCHI下挫0.04%，收报4,557.36点，德国DAX指数.GDAXI上升0.21%，收报10,321.15点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。