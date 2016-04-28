欧洲股市涨跌不一 因美股上涨而日本央行政策决定带来压力

路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周四涨跌不一，日本央行意外没有扩大货币刺激举措盘初拖累股指下跌，但稍后被美国股市上涨带来的影响所抵销。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%，报1373.23点，美股开盘后该指数从盘中低位回升。该指数上周触及三个月高位。

Facebook升至纪录高位，受公司发布的业绩支撑，商品类股受到布兰特原油升至2016年最高水平提振。

“欧洲股市从早盘的大幅下挫中回升，因基本资源类股走高，受油价升至2016年新高带动，抵销了部份对于日本央行没有增加刺激举措的沮丧情绪。”CMC Markets市场分析师Jasper Lawler在一份声明中称。

欧洲股市跟随日本股市和其它主要股市下挫的走势，此前日本央行的政策决定抵销了美国联邦储备委员会(FED/美联储)没有暗示是否6月升息带来的稍早动能。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 .STOXX50E仍下挫0.2%，西班牙和法国股市也收于平盘之下。

西班牙对外银行(BBVA.MC)在FTSEurofirst 300指数成份股中表现最差，下跌7.2%，此前公司发布弱于预期的业绩，第一季净利润下降54%。

法国的空中客车(AIR.PA)急跌5.6%，此前公司报告大于预期的季节性现金支出，警告其A400M型军用飞机面临严峻挑战，尽管利润略微高于预期。

德意志银行(DBKGn.DE)上涨4%，此前公司公布第一季意外净获利，受助于诉讼成本减少。

英股富时100指数.FTSE收高0.04%，至6,322.40点，法股CAC指数.FCHI下挫0.04%，收报4,557.36点，德国DAX指数.GDAXI上升0.21%，收报10,321.15点。(完)