欧股受美国经济数据强劲带动收高 但卫星公司Eutelsat崩跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月13日 - 欧洲股市周五从稍早跌势中反弹，因美国公布的零售销售数据强劲，提振市场，但卫星公司Eutelsat(ETL.PA)下调财测后股价崩跌近30%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3盘中多数时间在平盘下方，但在美国数据公布后由跌转升，收高0.6%。
美国数据显示，4月零售销售录得一年最大增幅，显示在首季成长几近停滞后，美国经济正重获动能。
“强劲的美国数据提振欧股，我们对中期前景相当乐观。”MB Capital交易员Rick Jones表示。
法国电玩生产商Ubisoft (UBIP.PA)攀升8%，此前该公司公布销售增加，财测亮丽。
不过Eutelsat崩跌27.6%，该公司周四晚下调财测，周五投资评级遭下调。
英国富时100指数.FTSE收高0.56%，报6,138.50点。法股CAC 40指数.FCHI上涨0.62%，收报4,319.99点。德国DAX指数.GDAXI大涨0.92%，收报9,952.90点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。