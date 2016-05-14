欧股受美国经济数据强劲带动收高 但卫星公司Eutelsat崩跌

路透伦敦5月13日 - 欧洲股市周五从稍早跌势中反弹，因美国公布的零售销售数据强劲，提振市场，但卫星公司Eutelsat(ETL.PA)下调财测后股价崩跌近30%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3盘中多数时间在平盘下方，但在美国数据公布后由跌转升，收高0.6%。

美国数据显示，4月零售销售录得一年最大增幅，显示在首季成长几近停滞后，美国经济正重获动能。

“强劲的美国数据提振欧股，我们对中期前景相当乐观。”MB Capital交易员Rick Jones表示。

法国电玩生产商Ubisoft (UBIP.PA)攀升8%，此前该公司公布销售增加，财测亮丽。

不过Eutelsat崩跌27.6%，该公司周四晚下调财测，周五投资评级遭下调。

英国富时100指数.FTSE收高0.56%，报6,138.50点。法股CAC 40指数.FCHI上涨0.62%，收报4,319.99点。德国DAX指数.GDAXI大涨0.92%，收报9,952.90点。(完)