欧股在美联储宣布货币政策决定前收低

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%

* Euro STOXX 50指数跌0.8%

* EADS, BAE大跌,因投资人对合并持疑

路透巴黎9月13日电---欧洲股市周四在清淡交投中收低,三个月大涨稍作喘息,因投资人观望美国联邦储备委员会(FED,美联储)是否会推出进一步刺激措施,这可能进一步带动对风险资产的兴致.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,106.27点,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E下挫0.8%,报2,543.22点,从昨日触及的六个月高位回落.

欧股收盘後,美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.美联储还将目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

"这是市场所一直在期望的,"一交易商表示,"现在就让我们看看QE3是否能有效刺激经济,而不仅仅是令商品价格上扬;以及是否欧洲央行的购债计划能真正抑制欧债危机.这些还有待观察,看来市场走势有些超前."

欧元区银行股跌幅居前,回吐近期部分升幅,法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)收挫3.3%,Banco Popolare BAPO.MI大跌1.8%.

欧洲航宇防务集团EADS EAD.PA和BAE Systems(BAES.L)分别重挫10.2%和7.3%,因投资人对两家公司和合并计划存疑.

英国富时100指数.FTSE升0.65%,报5,819.92点;德国股市DAX指数.GDAXI下挫0.45%,报7,310.32点;法国CAC-40指数.FCHI大跌1.18%,报3,502.09点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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