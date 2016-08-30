欧洲股市触及两周高位 因美国加息预期升温提振金融股

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦8月30日 - 欧洲股市周二攀升至两周高位，美国加息预期不断升温推高金融股。
欧洲银行股指数.SX7P上扬1.8%，为涨幅最大的板块，德意志银行(DBKGn.DE)、荷商银行(ABNd.AS)、法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)和瑞士信贷(CSGN.S)上扬2.7-3.8%。
银行通常因利率上调而得益，因利率攀升会提振银行的利润率。尽管欧洲利率在一段时间内可能仍将保持在超低水平，但部分欧洲的银行在美国开展业务，美国升息可能对其业绩表现有帮助。
投资者目前聚焦周五将公布的美国非农就业报告，从中寻找美国升息时机的线索。
“在意外疲弱的第二季GDP数据公布后，我们下调了美国经济预估。不过，近几周，经济信号普遍良好，”SEB的首席经济学家Robert Bergqvist表示。
“美联储将在今年12月成为唯一一家升息的主要央行。”
银行股的良好表现扶助提振泛欧STOXX 600 收涨0.5%，盘中升至8月中以来最高。
矿业股再度走低，因金属价格下滑。
STOXX 600基本资源指数.SXPP急跌3%，是欧洲股市表现最差的类股，英美资源集团 (AAL.L)、力拓(RIO.L)、Fresnillo(FRES.L)和嘉能可(GLEN.L)急跌4.3-5.6%不等。
英股富时100指数.FTSE收低0.25%，法股CAC指数.FCHI收高0.75%，德股DAX指数.GDAXI收涨1.07%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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