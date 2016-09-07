欧股从1月来高位回落 因美国数据疲弱

路透伦敦9月6日 - 欧洲股市周二下滑，从1月来最高水准回落，受美国数据疲弱打压，且法国Ingenico Group (INGC.PA)暴跌，引领欧洲科技股.SX8P大跌。

泛欧STOXX 600指数跌0.3%，昨日一度触及1月来最高水准。

在美国供应管理协会(ISM)公布非制造业指数降幅为金融危机以来最大后，股市在午后大跌。

美元兑欧元走软，打击出口类股，因美国在9月加息的机率进一步降低。

对经济成长敏感的银行股.SX7P跌幅最大，重挫1.7%，低利率环境压制银行的获利能力。

油气股.SXEP跌0.9%，为跌幅第二大的板块，因布兰特原油期货跌穿每桶47美元。

Ingenico Group(INGC.PA)下调全年目标，因美国销售突然猛跌，该股放量暴跌13.6%。

英股富时100指数.FTSE收低0.78%，法股CAC指数.FCHI小跌0.24%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.14%。(完)