欧股从1月来高位回落 因美国数据疲弱

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月6日 - 欧洲股市周二下滑，从1月来最高水准回落，受美国数据疲弱打压，且法国Ingenico Group (INGC.PA)暴跌，引领欧洲科技股.SX8P大跌。
泛欧STOXX 600指数跌0.3%，昨日一度触及1月来最高水准。
在美国供应管理协会(ISM)公布非制造业指数降幅为金融危机以来最大后，股市在午后大跌。
美元兑欧元走软，打击出口类股，因美国在9月加息的机率进一步降低。
对经济成长敏感的银行股.SX7P跌幅最大，重挫1.7%，低利率环境压制银行的获利能力。
油气股.SXEP跌0.9%，为跌幅第二大的板块，因布兰特原油期货跌穿每桶47美元。
Ingenico Group(INGC.PA)下调全年目标，因美国销售突然猛跌，该股放量暴跌13.6%。
英股富时100指数.FTSE收低0.78%，法股CAC指数.FCHI小跌0.24%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.14%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。