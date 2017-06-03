欧股小幅收高 但受美国就业增长放缓拖累从日高回落

路透伦敦6月2日 - 欧洲股市周五小涨，投资人保持对欧洲股市的强劲投资，但在美国公布令人失望的就业增长后，此间市场指标股指从稍早高位回软。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，德股DAX指数GDAXI大涨1.25%，英股富时100指数.FTSE微升0.05%，两国股市盘中均创纪录新高。

法股CAC指数.FCHI上扬0.47%。

美国5月非农就业岗位仅小幅增加，这令投资人担心在首季经济成长放缓后美国经济的体质。

“这不是金融市场所期望的。”Aberdeen Asset Management资深分析师Paul Diggle表示。

美国汽车销售数据优于预期，带动汽车股走强，另外Linde (LING.DE)董事会批准730亿美元同美国同业Praxair合并后股价大涨2%，这些因素支撑德股表现。

根据美银美林，欧股连续第十周录得资金流入，再度确认欧股对国际投资者是有吸引力的。(完)