欧股小幅收高 但受美国就业增长放缓拖累从日高回落

国际油价从10个月低位回升 本周下跌近4%
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透伦敦6月2日 - 欧洲股市周五小涨，投资人保持对欧洲股市的强劲投资，但在美国公布令人失望的就业增长后，此间市场指标股指从稍早高位回软。
泛欧STOXX 600指数收高0.2%，德股DAX指数GDAXI大涨1.25%，英股富时100指数.FTSE微升0.05%，两国股市盘中均创纪录新高。
法股CAC指数.FCHI上扬0.47%。
美国5月非农就业岗位仅小幅增加，这令投资人担心在首季经济成长放缓后美国经济的体质。
“这不是金融市场所期望的。”Aberdeen Asset Management资深分析师Paul Diggle表示。
美国汽车销售数据优于预期，带动汽车股走强，另外Linde (LING.DE)董事会批准730亿美元同美国同业Praxair合并后股价大涨2%，这些因素支撑德股表现。
根据美银美林，欧股连续第十周录得资金流入，再度确认欧股对国际投资者是有吸引力的。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
路透吉隆坡6月23日 - 消息人士周五称，按照一项提高国内保险行业参与的计划，马来西亚央行已要求外资保险业者将他们公司的本地股东比例提高到至少30%。