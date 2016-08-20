欧股下跌 本周录得6月中以来最差周度表现

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周五下跌，本周录得6月中以来最差周度表现，仓储罐集团荷兰孚宝(Vopak)(VOPA.AS)发布业绩后急挫，主要银行股也下跌。
泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，本周跌幅达1.7%，为6月中以来最大周度跌幅，该指数今年至今已累积下跌7%。
美国近期是否升息的不确定性也压制市场。全球央行负责人将从8月25日开始齐聚怀俄明州杰克逊霍尔参加年度会议。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将在第二天发表讲话，可能会强化缓慢升息步伐的预期。
全球最大的仓储罐独立运营商荷兰孚宝在STOXX 600成份股中跌幅最大，下跌7.1%，此前公司称上半年业绩受到减损支出打击。
意大利的银行股也急挫，受制于坏账忧虑。意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)大跌6.3%。
欧洲股市在英国6月脱欧公投后急挫，后扳回了跌幅，但因业绩疲弱和经济背景不利再次下挫。
“不可否认，全球股市短期内的上涨令人印象深刻，但有悖于基本面，对当前市场反弹走势的可持续性提出了问题，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga称。
英股富时100指数.FTSE收跌0.15%，法股CAC指数.FCHI收挫0.82%，德股DAX指数.GDAXI收降0.55%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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