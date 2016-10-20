欧股上涨 因银行股和零售类股走高

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月19日 - 欧洲股市周三上涨，因主要银行股和零售股上涨抵消了其它公司业绩疲弱带来的影响。
泛欧STOXX 600指数上涨0.3%，但该指数自年初以来仍下跌约6%。
欧洲银行类股上涨0.9%，此前美国的银行摩根斯坦利在周三发布了好于预期的业绩。
“摩根斯坦利的业绩整体上对银行类股利好，”Hantec Markets分析师Richard Perry称。
但欧洲银行类股今年迄今仍下跌约20%，因担心意大利银行业的坏账，以及德意志银行(DBKGn.DE)股价上个月跌至纪录低位。
STOXX Europe 600零售商类股也跑赢，上涨1.5%。
法国超市运营商家乐福(CARR.PA)上涨，此前发布销售增长，网络服装零售商Zalando(ZALG.DE)也走高，此前公司称季度盈利好转。
法国礼券及预付企业服务公司Edenred(EDEN.PA)也急升，因投资者欢迎此前公司发布的新战略计划。
但建筑材料供应商Travis Perkins(TPK.L)和消费品集团Reckitt Benckiser(RB.L)均下跌，前者发布业绩预警，后者报告销售弱于预期。
英股富时100指数.FTSE收涨0.31%，法股CAC指数.FCHI收高0.25%，德股DAX指数.GDAXI收升0.13%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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