欧洲股市录得2011年来表现最差一天 因美联储和中国消息

* FTSEurofirst 300指数劲跌3.1%，Euro STOXX 50指数大跌3.6%

* 所有板块全数下跌，因美联储暗示将缩减购债

* 中国数据疲弱进一步打压市场人气

路透伦敦6月20日 - 欧洲股市周四录得19个月来最大单日跌幅，受累于美国将缩减货币刺激计划规模规的前景及新迹象显示中国经济成长迟滞。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低3.1%，报1,143.99点，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三稍晚表示，美国经济增强，意味着美联储今年可能缩减购债规模。

美联储的量化宽松政策(QE)，和全球主要央行的类似行动一起扶助欧洲股市过去一年攀升20%，尽管欧元区经济持续退衰及企业盈利不断下降。

周四的跌幅为2011年11月来最深，STOXX Europe 600指数的601只股票中只有17只股票收高，且所有分项指数全部收低。

对全球市场趋势非常敏感的金融服务股.SXFP和银行股.SX7P大跌3.6%，因全球债市和股市下滑。这两个板块在过去一年间是涨幅最大的类股之一。

矿业股.SXPP、汽车股.SXAP及消费产品类股.SXOP跌幅介于3.9-4.3%，因中国制造业活动数据显示第二季经济成长大幅放慢。中国是全球最大金属消费国，也是欧洲消费品出口的主要客户。

VSTOXX隐含波动率指数.V2TX急升15.7%至23.6，追平5月高位。

在Euro STOXX 50指数.STOX50E周四大跌3.6%，自5月底以来累计回落9.3%后，现在该指数年内跌至平盘之下，导致部份投资人开始寻找买入机会。

英国富时100指数.FTSE收挫2.98%，报6,159.51点。德国股市DAX指数.GDAXI跌3.28%，报7,928.48点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低3.66%，报3,698.93点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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