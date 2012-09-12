德国宪法法院裁决推升欧洲股市触及逾一年新高

* FTSEurofirst 300指数升0.1%

* Euro STOXX 50指数升0.3%

* BAE暴涨10.6%,因计划与EADS结盟

* 德国宪法法院裁决支持欧元区救助基金,推高股市

* 部分交易商对疲弱的经济和美联储不确定性谨慎

路透伦敦9月12日电---欧洲股市周三升至逾一年新高,因德国宪法法院的裁决为决策者采取新举措解决区内债务危机铺路,但对经济的忧虑持续令股市从日高回落.

在周四美国联邦储备委员会(FED,美联储)会议前,部分交易商尾盘锁定获利,反映投资者不确定美联储是否会推出新一轮刺激举措以扶助成长艰困的美国经济.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%,报1,108.02点,盘中升至1,115.90点的高位,此为去年7月初以来最高.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E上扬0.3%,报2,564.80点,离3月16日触及的今年高位2,611.42点不远.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.

"我们结清了少量法国CAC指数.FCHI和Euro STOXX指数的空头头寸.德国宪法法院的裁决是导致欧洲情势好转的又一个因素,"Ion-Marc Valahu的基金经理Clairinvest表示.

尽管欧元区危机仍远未得到解决,但投资人表示,欧洲央行承诺的新购债计划至少降低了欧元区经济大规模内爆的风险.

成交放量,德股成交量为90日均值的约180%,法国股市则为133%.

英国BAE Systems(BAES.L)周三称,正与空中客车的母公司--欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA商榷结盟事宜,以创建欧洲数一数二的航空、国防与安全集团.BAE暴涨10.6%,EADS下挫5.6%.

英国富时100指数.FTSE跌0.17%,报5,782.08点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.46%,报7,343.53点;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.18%,报3,543.79点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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