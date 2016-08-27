欧股小幅上扬 因美联储主席叶伦未明确暗示何时会升息

路透米兰8月26日 - 欧洲股市周五上扬，之前，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦未明确暗示何时可能升息，这在本周稍早其它联储决策者发表鹰派讲话后，给市场一定的鼓舞。

不过，叶伦表示，近几个月升息的可能性增强，因就业市场状况改善，且预计美国经济将会稳步成长，她还重申，未来应会“循序渐进地”升息。

泛欧STOXX 600指数上扬0.5%，绝大多数板块收高。该指数在叶伦讲话前不久上涨0.1%。

“市场之前曾抱有一些希望，预计叶伦可能会在9月升息问题上做出一些偏鹰派的暗示，但叶伦的讲话看起来谨慎有余，强硬不足，”ETX Capital的分析师Neil Wilson表示。

“过去数年，升息的可能性不断增强，因此，叶伦今日的讲话毫无新意，”他说。

STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP劲扬2.4%，为涨幅最大的板块，受助于部分金属价格在连跌两日后反弹。

嘉能可(GLEN.L)、力拓(RIO.L)和安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)上涨2.7%-3.3%不等。

法国媒体集团维旺迪(威望迪,Vivendi) (VIV.PA)下跌1.7%，因该公司第二季核心利润降幅超预期。Jefferies下调该股目标价，评级为“持有”，称因国内市场竞争日趋白热化，该公司业绩好转的前景不明朗。

英股富时100指数.FTSE收高0.31%，法股CAC指数.FCHI收涨0.8%，德股DAX指数.GDAXI上扬0.55%。(完)