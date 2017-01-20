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国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 08:28 BJT

欧股微幅收低 Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨

路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace(ZODC.PA)获Safran (SAF.PA)提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。

Moneysupermarket.com (MONY.L)公布强劲业绩也带动股价跳升7.9%。荷兰-比利时食品零售商Koninklijke Ahold Delhaize(AD.AS)也受强劲的第四季营收数据带动收高5.9%。

上述股价大涨扶助欧洲STOXX零售股指数.SXRP上扬0.9%，为涨幅最大板块。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%，盘中走势震荡。欧洲央行一如市场普遍预计维持利率和购债计划不变，总裁德拉吉会后的讲话带动了市场的波动性。

交易商表示，乐见欧洲央行坚持异常宽松的货币政策，并对欧洲央行并没有讨论缩减购买资产计划松了口气。德拉吉还淡化了欧元区通胀近期的上涨。

英股富时100指数.FTSE收低0.54%，德国股市DAX指数.GDAXI微跌0.02%，法国CAC指数.FCHI下滑0.25%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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