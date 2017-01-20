欧股微幅收低 Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace(ZODC.PA)获Safran (SAF.PA)提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
Moneysupermarket.com (MONY.L)公布强劲业绩也带动股价跳升7.9%。荷兰-比利时食品零售商Koninklijke Ahold Delhaize(AD.AS)也受强劲的第四季营收数据带动收高5.9%。
上述股价大涨扶助欧洲STOXX零售股指数.SXRP上扬0.9%，为涨幅最大板块。
泛欧STOXX 600指数收低0.1%，盘中走势震荡。欧洲央行一如市场普遍预计维持利率和购债计划不变，总裁德拉吉会后的讲话带动了市场的波动性。
交易商表示，乐见欧洲央行坚持异常宽松的货币政策，并对欧洲央行并没有讨论缩减购买资产计划松了口气。德拉吉还淡化了欧元区通胀近期的上涨。
英股富时100指数.FTSE收低0.54%，德国股市DAX指数.GDAXI微跌0.02%，法国CAC指数.FCHI下滑0.25%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。