希腊股市跑赢欧股 录得1991年以来最长升势

路透米兰5月10日 - 希腊股市周三连续第12日上升，录得1991年以来最长升势，跑赢普遍持平的欧洲股市，因希腊有望获得至关重要的救助资金。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，欧元区STOXX指数.STOXXE微跌0.01%，希腊主要股指.ATG升1.8%。

希腊指标股指接近收复2015年夏季紧急闭市五周后迄今的所有失地。

希腊公债收益率触及逾五年来的最低水平。

欧洲其它股市，强劲的业绩消息，油价上升带动商品相关类股上涨，给股市提供支撑。

本季报期已过半，金融公司迄今表现领先，根据汤森路透I/B/E/S数据，近70%的金融公司业绩超过预期。

整体来讲，超过71%的欧洲公司业绩超预期。

比利时卫生用品制造商Ontex (ONTEX.BR)、法国能源公司Rubis (RUBF.PA)和意大利最大地区公用事业公司A2A(A2.MI)发布好于预期的业绩后分别升3.6%、6.3%和5.4%。

银行股涨跌互现。意大利BPER Banca(EMII.MI)急挫5.7%，该行第一季净利减半，因减计了在意大利银行救助基金Atlante中的股份。

荷兰ING银行(INGA.AS)升1.5%，公司第一季基本税前利润超过预期。

德意志银行DBGKDn.DE升0.9%，一位交易员援引彭博报导称，卡塔尔要求德国监管机构允许其对该行持股比例超过10%。

英国富时100指数.FTSE收高0.59%，法国CAC 40指数.FCHI微升0.05%，德国DAX指数.GDAXI小涨0.07%。(完)