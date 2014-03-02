欧洲股市受拜耳提振上涨 但西班牙股市表现落后

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
* 西班牙IBEX指数跌0.5%，落后于其他市场
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* ESTOXX 50指数上涨0.5%
* 拜耳提振FTSEurofirst 300指数和德国股市
* 德国股市DAX指数迫近1月创下的纪录高位
路透伦敦2月28日 -德国药商拜耳(BAYGn.DE)周五力挺欧洲股市，使主要股指保持在数年高位附近，但西班牙企业业绩疲弱对该国股市带来冲击。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.2%，报1,348.39点，触手可及今年峰值1,353.47点，后者为2008年5月来最高水平。
拜耳上调新药的潜在销售预估，股价劲涨3.1%，为FTSEurofirst 300指数攀升带来最大帮助。
拜耳也扶助德国DAX指数.GDAXI上升1.08%，至9,692.08点，迫近1月创下的纪录高位9,794.05。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨0.5%，报3,149.23点。
不过，西班牙IBEX指数.IBEX跌0.5%，跑输其他市场。西班牙建筑商FCC (FCC.MC)和Sacyr(SCYR.MC)均在2013年录得亏损，股价分别劲跌8.5%和3.9%。
尽管西班牙和意大利呈现经济复苏迹象，但一些交易商在看好欧洲股市时，较青睐德国股市。德国是欧洲最大的经济体。
“我将逢低买入德股，逢升卖出西班牙和意大利股票，”HED Capital主管Richard Edwards说。
FTSEurofirst 300指数在今年迄今上涨约2%，去年升16%。
英国富时100指数.FTSE收低0.01%，至6,809.70点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.27%，报4,408.08点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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