欧股小幅收低 矿业股拖累市场表现

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数跌0.1%

* 成交量仅为90日均值的53%

* ENRC业绩疲弱,重挫8.5%

* 渣打同纽约监管当局和解,股价上扬

路透伦敦8月15日电---欧洲股市周三收盘基本持稳,在近期劲扬後盘整,且矿业股走低拖累大盘表现,之前Eurasian Natural Resources(ENRC)ENRC.L公布疲弱业绩.

Eurasian Natural Resources跌幅居前,重挫8.5%,之前该公司削减中期股息,因产量下降,和炼钢类商品价格疲弱,拖累上半年获利骤降41%.

包括力拓(RIO.L)、英美资源集团(AAL.L)和Vedanta Resources (VED.L)在内的多家股份除息,也影响资源股整体表现,STOXX 600基本资源类股指数.SXPP大跌2.1%.

英国渣打银行(STAN.L)同意支付3.4亿美元,与纽约监管机构就其隐瞒与伊朗相关交易的指控达成和解.美国对一家英国银行展开调查,而且纽约州金融局局长Benjamin Lawsky在美国联邦机构之外采取独立行动,在英美之间引发争议.和解消息让这一持续了一周的争论落幕.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,100.74点,成交量仅为90日均值的53%,欧洲许多企业因圣母升天节假日停业.

"市场避险意愿再度抬头,有关央行将采取行动的狂热预期开始将降温,欧元也走低,"Interactive Investor的衍生品部主管Mike McCudden表示.

"欧元区经济数据基本未让人失望,但西班牙银行净借款额继续攀升,在目前的水平,投资者应感到不安."

泛欧绩优股指数自7月底以来已累计上扬约8%,当时,欧洲央行总裁德拉吉表示,央行"准备尽全力扞卫欧元,"引发市场预期央行将采取激进行动扶助压低西班牙和意大利借贷成本.

英国富时100指数.FTSE收跌0.54%,报5,833.04点;德国股市DAX指数.GDAXI挫0.4%,报6,946.80点,法国CAC-40指数.FCHI小跌0.03%,报3,449.20点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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