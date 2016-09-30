欧股因制药和能源股涨跌相抵而基本持平 德国商业银行跌3%

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周四基本持平，制药股下跌，抵销受石油输出国组织(OPEC)减产协议提振能源股上涨带来的支撑，另一方面，德国商业银行(CBKG.DE)暂停派息拖累股价大跌。
欧洲油气股指数急涨4.3%，为七个月来最大单日涨幅。Tullow Oil (TLW.L)暴涨9.8%，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)，道达尔(TOTF.PA)和Eni (BP.L)涨幅达到4.2-6.6%不等。
石油输出国组织(OPEC)周三同意减产，把原油日产量缩减至3,250-3,300万桶之间。路透预计目前OPEC日产量在大约3,350万桶。
泛欧STOXX 600指数在盘中上涨最多1.1%，收盘基本持平， 受累于制药股和旅游股下跌。
德国商业银行(CBKG.DE)大跌3.1%，是跌幅最大的DAX指数成份股，此前该行表示，将裁减近1万个工作岗位，并暂停派发股息。
全球最大的胰岛素生产商诺和诺德(NOVOb.CO)大跌3.5%，触及19个月低位，此前公司公布裁员，以扶助落实削减成本计划。
英国富时100指数.FTSE收涨1.02%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.26%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.31%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。