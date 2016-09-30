欧股因制药和能源股涨跌相抵而基本持平 德国商业银行跌3%

路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周四基本持平，制药股下跌，抵销受石油输出国组织(OPEC)减产协议提振能源股上涨带来的支撑，另一方面，德国商业银行(CBKG.DE)暂停派息拖累股价大跌。

欧洲油气股指数急涨4.3%，为七个月来最大单日涨幅。Tullow Oil (TLW.L)暴涨9.8%，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)，道达尔(TOTF.PA)和Eni (BP.L)涨幅达到4.2-6.6%不等。

石油输出国组织(OPEC)周三同意减产，把原油日产量缩减至3,250-3,300万桶之间。路透预计目前OPEC日产量在大约3,350万桶。

泛欧STOXX 600指数在盘中上涨最多1.1%，收盘基本持平， 受累于制药股和旅游股下跌。

德国商业银行(CBKG.DE)大跌3.1%，是跌幅最大的DAX指数成份股，此前该行表示，将裁减近1万个工作岗位，并暂停派发股息。

全球最大的胰岛素生产商诺和诺德(NOVOb.CO)大跌3.5%，触及19个月低位，此前公司公布裁员，以扶助落实削减成本计划。

英国富时100指数.FTSE收涨1.02%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.26%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.31%。(完)